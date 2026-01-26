Глава МВД Британии пообещала внедрить систему распознавания лиц по всей Англии

Вся собранная информация будет направляться в единый центр, где ее будет обрабатывать ИИ

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Власти Великобритании планируют запустить масштабную систему автоматического распознавания лиц, которая покроет всю Англию и Уэльс. Об этом заявила, выступая в Палате общин британского парламента, глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд.

По ее задумке, вся собранная таким образом информация будет стекаться в единый центр, где она будет обрабатываться при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ). На эти цели правительство намерено выделить £141 млн ($192 млн).

За основу будет взят опыт британской столицы, где полиция с 2020 года использует систему автоматического распознавания лиц в наиболее криминальных районах или местах массового скопления людей. Как пишет газета The Times, благодаря этому в Лондоне были задержаны около 1,7 тыс. преступников, в том числе насильников, грабителей и людей, обвиненных в домашнем насилии.

Как сообщила министр, использование ИИ позволит ежегодно выполнять задания, на которые полицейским пришлось бы потратить около 6 млн часов своего времени.

"Преступники действуют все более изощренными методами. Однако некоторые полицейские подразделения по-прежнему борются с преступностью, используя устаревшие, аналоговые подходы. Мы внедрим передовые технологии, чтобы увеличить присутствие полицейских на улицах и отправить насильников и убийц за решетку", - приводит издание слова Махмуд.