Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения СНГ об охране госграниц

Украинскому МИД поручили уведомить депозитария соглашения об этом решении

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © Win McNamee/ Getty Images

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон стран - участниц СНГ.

"Выйти из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств - участников СНГ, заключенного 20 марта 1992 года в городе Киеве", - говорится в документе, текст которого опубликован на сайте Зеленского.

Украинскому МИД поручено уведомить депозитария соглашения о данном решении.