Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения СНГ об охране госграниц
Редакция сайта ТАСС
19:03
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон стран - участниц СНГ.
"Выйти из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств - участников СНГ, заключенного 20 марта 1992 года в городе Киеве", - говорится в документе, текст которого опубликован на сайте Зеленского.
Украинскому МИД поручено уведомить депозитария соглашения о данном решении.