Haberturk: Фидан обсудил с ХАМАС второй этап мирного плана по Газе

Обсуждалось посредничество Анкары в урегулировании в Газе, а также вопросы, касающиеся деятельности Палестинского комитета управления Газой

СТАМБУЛ, 26 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил в Анкаре с делегацией палестинского движения ХАМАС во главе с членом политбюро Халилем аль-Хейей реализацию второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Haberturk со ссылкой на источники в министерстве.

25 января с представителями ХАМАС встретился глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын. Обсуждалось посредничество Анкары в урегулировании в Газе, а также вопросы, касающиеся деятельности Палестинского комитета управления Газой.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана по Газе американского президента Дональда Трампа. На следующий день в секторе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод Израилем подразделений из Газы, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая Совет мира.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее заявил о начале реализации второй фазы мирного плана по Газе, который предусматривает создание переходной администрации и запуск процесса демилитаризации и восстановления анклава.