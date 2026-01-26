Зеленский внес изменения в состав Совбеза Украины

В состав СНБО вошли глава Минобороны Михаил Федоров и первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский исключил из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) бывшего начальника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), а также ввел в состав двух министров.

В состав СНБО внесены глава Минобороны Михаил Федоров и первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль.

23 января Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего: исключил Малюка и ввел Федорова со Шмыгалем.

26 января также назначен посол Украины в Грузии. Им стал Михаил Бродович.