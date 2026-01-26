Политик Мема: ЕС добровольно выбрал подчинение США, отказавшись от газа из РФ

Евросоюз играет по сценарию США, разрывая все связи с Россией, и тем самым ослабляет свои позиции, подчеркнул член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы"

СТОКГОЛЬМ, 26 января. /ТАСС/. Евросоюз добровольно выбрал подчинение Соединенным Штатам в ущерб собственным интересам, отказавшись от закупок российского газа. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"ЕС играет по сценарию США, разрывая все связи с Россией, и тем самым ослабляет свои позиции. В этом смысле ЕС добровольно выбрал подчинение США вместо того, чтобы быть независимым и защищать собственные интересы", - написал Мема в X.

Политик считает, что Европа совершила стратегическую ошибку и связывает решение отказаться от поставок российского газа с планом администрации американского экс-президента Джо Байдена, согласно которому Вашингтон стремился сделать ЕС зависимым от США.

Ранее Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 2027 года. СПГ из РФ будет запрещено импортировать в Евросоюз с 1 января 2027 года, а трубопроводный газ - с 30 сентября 2027 года. В Брюсселе также ввели штраф за импорт газа из РФ после начала действия запрета. Для европейских компаний он составит 300% суммы сделки или 3,5% годового оборота, а для физических лиц - не менее €2,5 млн.