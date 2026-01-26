Армия Израиля нанесла новые удары по югу Ливана

Целью израильских военных была ликвидация нескольких участников вооруженных формирований "Хезболлах"

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /ТАСС/. Израильские военные в течение дня нанесли новые удары по южным районам Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

Их целью названа ликвидация нескольких участников вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах". Один радикал был устранен в результате удара по окрестностям города Тир, еще двое - в районе города Набатия.

По версии израильской стороны, деятельность ликвидированных радикалов "нарушала договоренности о между Израилем и Ливаном" о прекращении огня.