Трамп: США сосредоточили крупные силы рядом с Ираном

Американский лидер не пояснил, какие дальнейшие действия он намерен предпринять против исламской республики

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США сосредоточили крупные силы вблизи Ирана, и выразил уверенность в готовности Тегерана к диалогу.

"У нас большая армада рядом с Ираном. Больше, чем [было американских сил рядом] с Венесуэлой", - сказал американский лидер в интервью журналистам портала Axios. "Они хотят заключить сделку, - добавил Трамп, говоря о властях Ирана. - Я знаю. Они неоднократно звонили. Они хотят говорить". Президент не уточнил, какие именно потенциальные договоренности имеет в виду.

Как отмечается в публикации, Трамп не пояснил, какие дальнейшие действия он намерен предпринять в отношении Ирана. Он полагает, что ситуация в республике "в состоянии изменений".