Пентагон подтвердил нахождение авианосца USS Abraham Lincoln в Индийском океане

Ударная группа развернута на Ближнем Востоке, говорится в сообщении командования

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln (CVN 72) выполняет задачи в акватории Индийского океана. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Моряки на борту USS Abraham Lincoln выполняют плановое техническое обслуживание, пока авианосец идет в Индийском океане 26 января. Авианосная ударная группа в настоящее время развернута на Ближнем Востоке для содействия региональной безопасности и стабильности", - говорится в заявлении, размещенном на странице CENTCOM в X.