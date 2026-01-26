В Японии начинается избирательная кампания перед досрочными выборами в парламент

Голосование назначено на 8 февраля

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Избирательная кампания перед досрочными выборами в Палату представителей (нижняя палата) парламента, которые намечены на 8 февраля, начинается в Японии. Она станет самой короткой в послевоенной истории страны, что дает преимущество правящей коалиции во главе с премьер-министром Санаэ Такаити, которая находится практически на пике популярности.

По данным японской прессы, примерно 1 200 кандидатов претендуют на 465 мест в ключевой, нижней палате парламента. Из них 289 будут определены в одномандатных округах, а еще 176 будут распределены по партийным спискам.

Главный вопрос заключается в том, окажут ли избиратели поддержку правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Общество обновления Японии". Они в нынешнем созыве с трудом сформировали минимальное большинство в 233 места.

Расклад сил

Главным соперником ЛДП и Общества обновления на выборах считается новая политическая сила "Союз центристских реформ", учрежденная незадолго до начала предвыборной гонки ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партией (КДП) и партией "Комэйто" (бывший партнер ЛДП по коалиции).

Согласно результатам опросов общественного мнения, наибольшей популярностью пользуется Либерально-демократическая партия, хотя уровень ее поддержки заметно отстает от рейтинга правительства, который держится в значительной степени на престиже премьера. За ЛДП, согласно опросу газеты "Никкэй", готовы голосовать 40% респондентов, за партию "Союз центристских реформ" - 13%, за партнера ЛДП по коалиции - 7%.

В ходе избирательной кампании ожидаются публичные выступления политиков в различных частях страны. Первое предвыборное мероприятие с участием Санаэ Такаити пройдет 27 января в токийском районе Акихабара.

Попытка исправить положение

ЛДП после серии поражений лишилась большинства в обеих палатах парламента. Благодаря альянсу с Обществом обновления ей удалось сформировать минимальное возможное большинство (233 из 465 мест в Палате представителей). Однако в последнее время премьер-министр и ее правительство добились высокого уровня поддержки избирателей - 60-70%. Такаити и ее команда рассчитывают, что это позволит правящей партии упрочить позиции в парламенте по итогам выборов.