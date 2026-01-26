Telegraph: долговые правила ЕС смягчили для готовности к конфликту с РФ

Председатель Еврокомиссии пошла на этот шаг в надежде "подготовить страны-члены к войне с Россией к 2030 году", говорится в материале газеты

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пошла на пересмотр долговых правил Евросоюза, пытаясь добиться готовности сообщества к конфликту с Россией через четыре года. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph (DT) в статье, посвященной экстренному саммиту ЕС, который прошел в Брюсселе на прошлой неделе.

Фон дер Ляйен "сделала шаг в направлении смягчения" долговых правил сообщества для финансирования дополнительно €650 млрд оборонных расходов, "надеясь подготовить страны-члены к войне с Россией к 2030 году", говорится в статье. Оборонные расходы и долговые правила, которые упоминает издание, с самим саммитом не связаны.

В начале 2025 года Еврокомиссия озвучила план привлечения €650 млрд на военные нужды из бюджетов стран ЕС за счет повышения предельного уровня госдолга с 3% до 4,5% ВВП. ЕК тогда же выделила еще €150 млрд на стимулирование военных расходов.