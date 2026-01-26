Тунис предоставит площадку для конференции по ливийскому урегулированию

Президент арабской республики Каис Саид отметил, что только жители Ливии способны определить свое будущее

Редакция сайта ТАСС

Президент Туниса Каис Саид © Tunisian Presidency via AP

ТУНИС, 27 января. /ТАСС/. Тунис привержен единству, безопасности и стабильности Ливии и готов провести конференцию по ливийскому урегулированию. Об этом заявил президент арабской республики Каис Саид на встрече с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом.

По его словам, которые приводит канцелярия, "решение ливийской проблемы может быть найдено только самими ливийцами, и ее интернационализация лишь усложняет ситуацию". Он подчеркнул, что "только ливийцы способны определять свое будущее в соответствии со своей волей", которое будет свободно от внешнего вмешательства. "Тунис готов принять всеобъемлющую конференцию, где ливийцы смогут встретиться и свободно выразить свои чаяния", - заявил президент.

Главы МИД Туниса, Египта и Алжира - Мухаммед Али Наффати, Бадр Абдель Аты и Ахмед Аттаф - провели в столице Туниса встречу 26 января в рамках трехстороннего механизма по урегулированию ситуации в Ливии. По ее итогам стороны подтвердили неприятие любых форм иностранного вмешательства во внутренние дела соседней с ними арабской страны и подчеркнули необходимость вывода всех наемников с ее территории.

После свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия. В 2021 году Форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не проведены. Сейчас в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдель Хамидом Дбейбой - находится в Триполи. Второе - под руководством Усамы Хаммада - изначально базировалось в Бенгази, а затем перебралось в Сирт.