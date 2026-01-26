НАТО разрабатывает защитный ИИ для "борьбы с дезинформацией"

Альянс также планирует создание "цифровых ИИ-персон", которые будут взаимодействовать с "уязвимыми группами населения", чтобы укрепить их "устойчивость к манипуляциям"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс планирует внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения и классификации "ложной информации" в реальном времени, выяснил ТАСС из отчета НАТО, находящегося в распоряжении агентства.

Доклад "Война - это игра разума: противодействие вооруженной информации" опубликован в январе Колледжем обороны НАТО в Риме в рамках цикла "Серия "Стратегия". Авторы исследования - Марек Гавлик и Иржи Горачек из Центра перспективных исследований мозга и сознания Национального института психического здоровья. Они подчеркивают, что когнитивная война предполагает использование информации как оружия для "манипулирования восприятием реальности".

Как следует из отчета, альянс делает ставку на "трехсторонний подход к защите когнитивной сферы": технологический, регуляторный и образовательный.

Технологический столп предполагает использование машинного обучения для автоматического выявления "ИИ-дезинформации" и создания "цифровых ИИ-персон", которые будут взаимодействовать с "уязвимыми группами населения для укрепления их устойчивости к манипуляциям".

Регуляторный аспект подразумевает принятие национальных законов, усиливающих ответственность за использование ИИ, а образовательный - внедрение медиаграмотности в школьные программы с раннего возраста.

В июле 2024 года альянс обнародовал обновленную стратегию в области ИИ, подчеркнув необходимость ускоренной и безопасной интеграции этих технологий для противодействия иностранным угрозам.