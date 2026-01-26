Россия призывает Ватикан энергичнее выступать против гонений на УПЦ

Речь идет об ущемлении православных на Украине, сообщили в министерстве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия в контактах с Ватиканом призывает Святой Престол энергичнее выступать против гонений киевского режима в отношении православных на Украине. Об этом заявили "Известиям" в МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, тема гонений активно поднимается во время контактов российских дипломатов с представителями Святого Престола. "Призываем руководство Ватикана энергичнее выступать против гонений киевского режима в отношении православных на Украине. В этом контексте отмечаем заявления предыдущего Папы Римского Франциска, осудившего закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", противоречащий не только международным обязательствам Киева в сфере защиты прав человека (в части права на свободу вероисповедания, недопустимости дискриминации по религиозному признаку, запрета на разжигание религиозной розни), но и самой Конституции страны, согласно ст. 35 которой "каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания", - обратили внимание в министерстве.

В апреле 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров направил госсекретарю Ватикана послание, в котором говорится о силовом захвате Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры. "В августе 2025 года был получен ответ ватиканской стороны, в котором сообщалось, что Святой Престол обратился к компетентным органам Украины, выразив свое несогласие с любыми действиями, которые могли бы ограничить православную церковь или любую другую конфессию в осуществлении их веры", - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.