Стармер перед визитом в Пекин пообещал не делать выбора между США и Китаем

Британский премьер подчеркнул, что важно сохранить отношения с обеими странами

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Великобритания не будет делать выбор между сохранением своих особых отношений с Соединенными Штатами и укреплением связей с Китаем. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил в интервью агентству Bloomberg в преддверии своей поездки в Китай.

"Мне часто предлагают сделать простой выбор между странами. Я не иду на это. Когда я заключал торговую сделку с США, все говорили мне, что я должен выбрать между США и Европой, а я сказал: "Я не буду делать этот выбор", - сообщил премьер. "У нас очень тесные отношения с США, и, конечно, мы хотим сохранить их, в том числе в области безопасности и обороны. Точно так же будет неразумно просто засовывать голову в песок и игнорировать Китай, когда это - вторая крупнейшая экономика в мире", - добавил Стармер.

27 января Стармер отправится в Китай, а затем в Японию вместе с несколькими министрами и руководителями крупных компаний. По информации британской газеты The Times, всего Стармера в Пекине будут сопровождать около 60 руководителей крупных компаний королевства, включая AstraZeneca, GSK, Standard Chartered, Haleon, HSBC и Rolls-Royce. Стармер станет первым британским премьером с 2018 года, который посетит Пекин. Последний раз подобную поездку совершила Тереза Мэй.

По оценке издания, Лондону это могло бы дать надежду "на возрождение золотой эры в британо-китайских отношениях" во времена сложной геополитической ситуации. Подобный расцвет в сотрудничестве между Лондоном и Пекином был провозглашен в 2015 году занимавшим на тот момент пост премьер-министра Великобритании Дэвидом Кэмероном. Он активно продвигал идею необходимости китайских капиталовложений в королевство. Уже в 2022 году премьер-министр (2022-2024) Риши Сунак призвал пересмотреть подход к Китаю и отказаться от "наивных идей", что торговля способна привести к политическим реформам внутри любых стран. В марте 2023 года, еще при власти правительства Консервативной партии, кабмин Великобритании опубликовал обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики, в которой Китай был назван "определяющим эпоху вызовом" для Лондона.

Пришедшая к власти в июле 2024 года Лейбористская партия изменила риторику в отношении Пекина, пообещав применять подход, основанный на прогрессивном реализме - восприятии мира таким, какой он есть, а не таким, каким хотелось бы, чтобы он был. Ряд аналитиков при этом указали на весьма вероятное неприятие сближения Великобритании и Китая со стороны Соединенных Штатов, которые в Лондоне называют ближайшим союзником.