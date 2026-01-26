Трамп провел телефонный разговор с мэром Миннеаполиса, где проходят протесты

Американский президент сообщил о запланированной встрече главы города Джейкоба Фрея с отвечающим в вашингтонской администрации за пограничный контроль и депортацию нелегалов Томом Хоманом

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "очень хороший" телефонный разговор с мэром американского города Миннеаполис (штат Миннесота), где продолжаются протесты против действий федеральных властей.

"У меня был очень хороший телефонный разговор с мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем. Достигнут значительный прогресс. Том Хоман встретится с ним завтра (во вторник - прим. ТАСС), чтобы продолжить обсуждение", - написал Трамп в Truth Social. Хоман в вашингтонской администрации отвечает за пограничный контроль и депортацию нелегальных иммигрантов.

Фрей ранее заявил, что просит суд временно запретить федеральным службам проводить операции по пресечению нелегальной миграции.

Очередная волна протестов началась в Миннеаполисе 24 января после того, как сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину. Министерство внутренней безопасности заявило, что погибший оказал сопротивление, когда сотрудники попытались отобрать у него оружие. 7 января во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля потребовали от женщины, остановившейся на машине посреди проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю, женщина умерла от полученных ранений.