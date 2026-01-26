The Times: В Англии появятся чат-боты на основе ИИ для приема звонков в полицию

Речь идет про сигналы, которые которые не имеют срочного характера, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Британские власти намерены использовать чат-боты на основе искусственного интеллекта (ИИ) для приема звонков от населения в полицию, которые не имеют срочного характера. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на главу МВД Соединенного Королевства Шабану Махмуд.

Планируется, что виртуальный помощник будет в состоянии принять решение, стоит ли звонок того, чтобы напрямую перевести его на оператора, сотрудника полиции или в другую экстренную службу.

"Будет создан новый национальный центр по искусственному интеллекту - Police.AI, - который займется внедрением ИИ во всех полицейских подразделениях, чтобы освободить сотрудников от бумажной работы и ежегодно освобождать до 6 млн рабочих часов для службы "на передовой" - это 3 тыс. полицейских", - отмечается в заявлении Махмуд, распространенном на сайте правительственной информации.

Согласно задумкам главы ведомства, ИИ также будет использоваться для анализа записей с камер наружного наблюдения, умных видеодомофонов и мобильных телефонов, а также данные с систем автоматического распознавания лиц. Их охват планируется увеличить в пять раз, распространив на всю Англию и Уэльс.

Помимо этого, объявила Махмуд, для борьбы с серьезными преступлениями будет учреждена Национальная служба полиции, аналог американского Федерального бюро расследований. "Служба объединит под эгидой одной организации возможности Национального агентства по борьбе с преступностью, контртеррористической полиции, региональных подразделений по борьбе с организованной преступностью, полицейской вертолетной авиации и национальной службы дорожной полиции", - говорится в сообщении.

Число же полицейских служб в Англии и Уэльсе будет уменьшено с нынешних 43 до 12 путем слияния. Однако быстрым этот процесс не будет. К 2029 году МВД планирует завершить лишь одно укрупнение, чтобы взять его за модель для будущей оптимизации системы.