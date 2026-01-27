США не уведомляли Южную Корею о новом повышении пошлин на автомобили

СЕУЛ, 27 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не уведомляла Республику Корея о планах повысить пошлины на импорт автомобилей с 15% до 25%. Об этом заявил офис главы РК.

Как уточнили южнокорейские власти, Трамп сообщил в социальных сетях, что повысит пошлины на импорт автомобильной продукции из-за задержки в утверждении закона об инвестициях в США в парламенте Республики Корея. "К данному моменту от правительства США не поступало официального уведомления, нет и объяснений конкретных положений [озвученных мер]", - говорится в заявлении.

В Сеуле указали, что во вторник будет проведено специальное совещание под председательством начальника управления президентской администрации. Министр торговли, промышленности и энергетики Ким Чжон Гван, который находится с визитом в Канаде, отправится в США для переговоров с министром торговли Говардом Латником. Ким Чжон Гван поехал в Канаду, чтобы поддержать предложение южнокорейской компании в тендере на строительство подводной лодки.

По итогам саммита в Кёнджу 29 октября Южная Корея обещала вложить $150 млрд в американскую судостроительную отрасль и еще $200 млрд в сферы, которые будут конкретизированы в меморандуме о взаимопонимании. Со своей стороны США снизят пошлины на южнокорейские автомобили до 15%. Между странами было заключено соглашение о свободной торговле.