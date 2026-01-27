Nikkei: разработка боевого самолета Британии, Италии и Японии отстает от графика

Проект столкнулся с трудностями из-за нехватки у Лондона средств на эту программу, сообщила газета

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Проект разработки боевого самолета шестого поколения компаниями Великобритании, Италии и Японии столкнулся с трудностями из-за нехватки у Лондона средств на эту программу. Планы по передаче этих истребителей в войска в 2035 году оказались под серьезной угрозой, сообщила японская газета Nikkei.

Ранее предполагалось, что первые контракты по разработке самолета шестого поколения между совместным предприятием частных корпораций трех стран и соответствующей объединенной структурой их правительств будут подписаны в 2025 году. Однако такие планы были сорваны из-за корректировки военных программ Великобритании.

США, отмечает газета, предполагают сокращать свое военное присутствие в Европе, и на этом фоне Лондон намерен активизировать разработку ядерных вооружений и новых атомных подлодок, строительство заводов по производству боеприпасов, а также увеличивать численность вооруженных сил, пишет Nikkei. В результате правительство страны сейчас пересматривает все прочие варианты инвестиций в военные программы.

Великобритания, Италия и Япония в декабре 2022 года договорились о начале проекта разработки боевого самолета шестого поколения, который должен быть готов к 2035 году. Он призван стать альтернативой истребителям, создаваемым в США. Ведущую роль в разработке самолета играют японская корпорация тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries, британская BAE Systems и итальянская Leonardo. Помимо собственных ВВС истребители предполагалось экспортировать, в частности, в Австралию, а также, возможно, в Индию и Канаду.