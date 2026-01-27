Эксперт Хун предположил, почему Трамп давит на Южную Корею по тарифам

Американский президент заявил о повышении пошлин на южнокорейские товары из-за предстоящего решения Верховного суда, считает глава Института промышленной экономики Республики Корея

СЕУЛ, 27 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на южнокорейские товары, чтобы ускорить принятие закона в Республике Корея и гарантировать южнокорейские инвестиции на фоне неопределенности вокруг предстоящего решения Верховного суда США по его собственной тарифной политике. С таким мнением выступил глава Института промышленной экономики Республики Корея Квон Нам Хун.

"Представляется, что основная цель состоит не в том, чтобы повысить пошлины, а в том, чтобы убрать неопределенность, добившись ратификации соглашения об инвестициях, процесс принятия которого задерживается в парламенте", - заявил эксперт агентству Yonhap.

"Есть вероятность, что американской стороне могло показаться, что [Республика Корея] "прощупывает почву", оттягивая принятие закона в парламенте. Поскольку остается возможность того, что Верховный суд признает "взаимные пошлины" США недействительными, президент США мог проявить нетерпение из желания добиться как можно скорее твердого обещания, прежде чем ситуация снова затянется", - предположил Квон Нам Хун.

Трамп 26 января заявил о планах снова повысить пошлины на некоторые товары из Южной Кореи, включая автомобили, поскольку южнокорейские депутаты, по его мнению, медлят с одобрением двусторонних торговых договоренностей. Южнокорейские власти заявили, что намерены "в спокойной манере донести до США, что они сохраняют приверженность двусторонним договоренностям".

По итогам саммита в Кёнджу 29 октября 2025 года Южная Корея обещала вложить в совокупности $350 млрд в американскую экономику, в том числе $150 млрд в судостроительную отрасль. Со своей стороны США согласились снизить пошлины на южнокорейские автомобили c 25% до 15%. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в ноябре заявлял о завершении переговоров с США по пошлинам.

В том же ноябре правящая Демократическая партия "Тобуро" представила законопроект, связанный с инвестициями, в профильном органе аппарата парламента Республики Корея, но он так и не был принят. Между странами заключено соглашение о свободной торговле.