Си Цзиньпин: КНР надеется на конструктивную роль Финляндии в отношениях с Европой

Современный мир сталкивается с многочисленными рисками и вызовами, поэтому международному сообществу необходимо совместно противостоять им, отметил председатель КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин © Сергей Карпухин/ ТАСС

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Китай рассчитывает на то, что Финляндия будет играть конструктивную роль в содействии развитию отношений между КНР и Европой. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, сообщает агентство Xinhua.

"Китай и Европа являются партнерами, а не соперниками, сотрудничество между двумя сторонами выше конкуренции, а консенсус сильнее разногласий. Надеемся, что Финляндия будет играть конструктивную роль в содействии здоровому и стабильному развитию китайско-европейских отношений", - сказал он.

Китайский лидер констатировал, что современный мир сталкивается с многочисленными рисками и вызовами, поэтому международному сообществу необходимо совместно противостоять им. "Китайская сторона готова совместно с финской твердо защищать международную систему с ООН в центре и международный порядок, основанный на международном праве, совместно противостоять глобальным вызовам, продвигать равноправный и упорядоченный многополярный мир, инклюзивную глобализацию экономики", - заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР также призвал наращивать двустороннее сотрудничество по таким направлениям, как энергетический переход, сельское хозяйство и научно-технические инновации.

Орпо находится в Китае с визитом 25-28 января.