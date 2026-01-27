Hürriyet: перемирие в Сирии имеет важное значение для безопасности Турции

По данным газеты, договоренности между Дамаском и курдами следует рассматривать не как классическое мирное соглашение, а процесс контролируемой интеграции военной структуры в государственную систему

СТАМБУЛ, 27 января. /ТАСС/. Договоренности между Дамаском и курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС) о прекращении и продлении режима прекращения огня имеют "историческое значение" с точки зрения интересов национальной безопасности Турции. Такое мнение высказывает в комментарии проправительственная газета Hürriyet.

18 января президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа одобрил новое соглашение о перемирии с СДС. Оно предусматривает, что провинции Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны переходят под полный контроль Дамаска. 20 января было объявлено о введении режима прекращения огня, а 24 января о его продлении на 15 дней.

По мнению обозревателя Hürriyet Ханде Фырат, перемирие между Дамаском и СДС следует рассматривать не как классическое мирное соглашение, а процесс контролируемой интеграции военной структуры в государственную систему. Кроме того, считает журналист, с учетом отказа США от дальнейшей поддержки СДС, меняющиеся условия в Сирии открывают новую страницу в отношениях Анкары и Вашингтона.

Администрация США ранее заявила, что изменение ситуации в Сирии повлияло на "обоснования партнерства" с СДС, и в Вашингтоне больше не считают, что силы курдов должны играть ключевую роль в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории САР. "Отказ США от поддержки СДС применительно к Турции свел на нет перспективу создания террористического коридора на южной границе и образования квазигосударства СДС с РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана), <…> снизил риск новой волны миграции", - пишет обозреватель Hürriyet.

Журналист также полагает, что в свете новых реалий "уменьшилась потребность Турции в проведении новой военной операции [в Сирии], хотя все приготовления на этот счет завершены". В Анкаре ранее неоднократно заявляли о возможности проведения трансграничной операции на севере Сирии против базирующихся там курдских боевиков, связанных с СДС.