Премьер Финляндии заявил, что Европе придется вести диалог с Россией

Петтери Орпо подчеркнул, что готов сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, однако он полагает, что время для этого разговора еще не наступило

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 27 января. /ТАСС/. Страны Европы в какой-то момент должны будут начать переговоры с Россией, но время для них пока не пришло, считает премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Такое мнение он высказал в интервью газете Iltalehti.

Орпо подчеркнул, что готов сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, однако он полагает, что время для этого разговора еще не наступило. "Решать как и когда начать диалог необходимо в координации с европейскими странами. Что касается Финляндии, Россия - наш сосед, и поэтому, если эту войну можно закончить, то диалог в какой-то момент должен быть начат, но этот момент пока не настал", - сказал он.

Финский премьер полагает, что в настоящее время "мяч на стороне России", а Финляндии будет сложно возобновить диалог с соседом, пока продолжается конфликт на Украине. "Когда вопрос о достижении мира на Украине или о прекращении огня в руках Путина, именно от России зависит, продвинется ли ситуация в направлении возобновления диалога", - утверждал он.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что страны Евросоюза обсуждают возможность назначить специального представителя для переговоров по украинскому урегулированию, который бы мог вести диалог с российской стороной от лица сообщества. Среди возможных кандидатов на эту роль называется президент Финляндии Александер Стубб.