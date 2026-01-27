США направили 5,3 тыс. военных Нацгвардии для борьбы с последствиями непогоды

Всего режим чрезвычайного положения из-за непогоды объявлен в 23 штатах страны

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов направили более 5,3 тыс. военных Национальной гвардии США для ликвидации последствий снежной бури, обрушившейся на значительную часть территории страны. Об этом говорится в заявлении Нацгвардии.

"Более 5,3 тыс. военных Национальной гвардии из 15 штатов США оказывают помощь коллегам из других государственных органов в борьбе с зимним штормом "Ферн", расчищая дороги, освобождая застрявших автомобилистов и оказывая поддержку нуждающимся районам", - отмечает пресс-служба Нацгвардии.

Всего режим чрезвычайного положения в связи с непогодой объявлен в 23 штатах страны. Как указывает телеканал NBC News, предупреждение о неблагоприятных погодных условиях затронуло 185 млн жителей США, более 1 млн потребителей электроэнергии остались без света. В воскресенье в стране были отменены более 10 тыс. авиарейсов. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявлял, что экстренные службы страны готовятся к ожидающимся рекордным морозам и снежным бурям.