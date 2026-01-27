В Черниговской области выселили из келий на улицу монахинь женского монастыря УПЦ

Крупицкий монастырь входит в состав заповедника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Монахинь Свято-Николаевского Крупицкого женского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черниговской области на севере Украины выселили из келий на улицу. Об этом сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что монахини не имеют другого жилья.

"Сегодня глава Национального историко-культурного заповедника "Гетманская столица" с участием сотрудников полиции противоправно, без какого-либо решения суда осуществила фактическое выселение на улицу сестер Батуринского Крупицкого Свято-Николаевского женского монастыря", - написал он. Крупицкий монастырь входит в состав заповедника.

Адвокат пояснил, что между монастырем и заповедником был заключен договор использования помещения, "срок действия которого определен до 27.01.2026 года". Вместе с тем, из-за действия военного положения "пользователь (арендатор) имеет право на автоматическое продление действия договора", уточнил Чекман. "Каких-либо решений суда о прекращении пользования или выселения не существует", - добавил он.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции.