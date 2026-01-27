Италия сокращает свой дипломатический персонал в Иране

Под председательством итальянского главы МИД и вице-премьера Антонио Таяни ранее состоялось оперативное заседание кризисной группы дипведомства, по итогам которого было принято соответствующее решение

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 27 января. /ТАСС/. Италия значительно сокращает число сотрудников дипмиссии в Тегеране, большинство из них вернутся. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД республики.

Как сообщается, накануне под председательством министра иностранных дел и вице-премьера Италии Антонио Таяни состоялось оперативное заседание кризисной группы МИД, по итогам которого было принято указанное решение. "Министр подтвердил, что приоритетом останется обеспечение интересов итальянских граждан, и дал распоряжение о значительном сокращении персонала дипмиссии, который вернется в ближайшее время в Италию", - говорится в сообщении.

В заседании, как уточняется, приняли участие послы Италии в Тегеране, Тель-Авиве, Вашингтоне, а также постпред в Брюсселе.

27 января портал Middle East Eye сообщал со ссылкой на источник в одной из стран Персидского залива, что США рассматривают возможность нанесения по Ирану точечных ударов. По данным портала, Соединенные Штаты могут атаковать исламскую республику уже на этой неделе, однако сроки еще обсуждаются. 26 января президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявлял, что Соединенные Штаты сосредоточили крупные силы вблизи Ирана, и выразил уверенность в готовности Тегерана к диалогу и к потенциальным договоренностям с Вашингтоном.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи ранее заявлял, что военные исламской республики внимательно отслеживают все передвижения ВС США на Ближнем Востоке и принимают необходимые меры для укрепления обороноспособности страны.

29 декабря 2025 года в Иране начались волнения после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. С 8 января, как заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. В Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.