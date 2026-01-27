Стармер спародировал Макрона в солнцезащитных очках

Президент Франции ранее прибыл на встречу в Елисейском дворце в солнцезащитных очках, попросив за них прощение

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выложил шуточное видео, в котором спародировал выступление президента Франции Эмманюэля Макрона в Давосе в солнцезащитных очках.

"Эмманюэль Макрон, поговори со мной, гусь", - подписал Стармер видео, опубликованное в TikTok.

15 января президент Франции выступил перед военнослужащими на авиабазе Истр на юге страны с налитым кровью глазом. На следующий день он прибыл на встречу в Елисейском дворце в солнцезащитных очках, попросив за них прощение. Елисейский дворец после появления Макрона на публике с покрасневшим глазом пояснил, что это произошло вследствие лопнувшего сосуда и проблем со здоровьем у главы государства нет. Французский лидер также появился в очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе.