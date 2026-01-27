Запущенные КНДР ракеты достигли высоты порядка 80 км

В Береговой охране Японии призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракет не приближаться к ним и незамедлительно связаться с властями

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Две баллистические ракеты, запущенные во вторник КНДР во сторону Японского моря, летели, достигнув максимальной высоты в 80 и 70 км. Об этом говорится в сообщении Береговой охраны Японии, поступившем в распоряжение ТАСС.

По данным береговой охраны, первая ракета была запущена в 15:54 по местному времени (09:54 мск) и пролетела порядка 350 км при максимальной высоте полета в 80 км. Вторая ракета была запущена в 16:02 по местному времени (10:02 мск) и пролетела порядка 340 км при максимальной высоте полета в 70 км. В береговой охране в очередной раз призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракет не приближаться к ним и незамедлительно связаться с властями.

Агентство Kyodo также сообщает, что правительство Японии по дипломатическим каналам направило КНДР "решительный протест", назвав запуски ракет "прямым нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН".