Посол США: ХАМАС не сыграл большой роли в поиске тела последнего израильского заложника

Египет оказал тактическую помощь, но радикальное палестинское движение не заслуживает похвалы, отметил Майк Хакаби

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Останки последнего израильского заложника были возвращены благодаря усилиям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Службы общей безопасности (ШАБАК) и властей Египта, радикальное палестинское движение ХАМАС не сыграло значимой роли в этом процессе. Такое мнение выразил посол США в Израиле Майк Хакаби.

"Важные факты, касающиеся возвращения последнего заложника. Не ХАМАС выдал его [тело] - ЦАХАЛ и ШАБАК нашли и вернули его. Египет оказал тактическую помощь, но ХАМАС не заслуживает похвалы и должен быть разоружен, как этого требует президент США Дональд Трамп", - написал Хакаби в X.

Ранее 26 января президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что ХАМАС содействовал возвращению останков последнего израильского заложника, находившегося в секторе Газа. Трамп уточнил, что с возвращением тела Рана Гвили все заложники - как живые, так и тела погибших - возвращены израильской стороне. Президент назвал это событие критическим моментом для реализации его мирного плана, отметив, что теперь внимание может быть полностью сосредоточено на втором этапе сделки.