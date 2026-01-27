Экс-президент Польши назвал политику Трампа непредсказуемой

Это может создать проблемы для польских правых, считает Александер Квасьневский

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ведет непредсказуемую политику, и это может создать большие проблемы для поддерживающих его правых польских политиков, включая президента Кароля Навроцкого. Такое мнение в интервью телеканалу TVN24 высказал экс-президент Польши Александер Квасьневский (1995-2005).

"Его (Дональда Трампа - прим.ТАСС) политика непредсказуема и основана на его эгоизме. Я могу предсказать, что еще не раз Дональд Трамп станет проблемой для тех, кто является его последователями в Польше", - сказал Квасьневский.

"Влюбленность в Дональда Трампа со стороны польских правых и самого президента [Кароля] Навроцкого так велика, что он готов многое ему простить, с моей точки зрения, слишком многое", - добавил экс-президент.

Так Александер Квасьневский прокомментировал заявление Дональда Трампа телеканалу Fox News о том, что союзники США по НАТО в Афганистане "держались несколько сзади, подальше от линии фронта".

По словам Квасьневского, "недооценка союзников является и ложью, и отсутствием уважения к союзникам".

При этом политик признал, что США для Польши являются "ключевым партнером, особенно если речь идет о вопросе безопасности".

Польский военный контингент прибыл в Афганистан в марте 2002 года. За время боевых действий там было убито 43 польских военнослужащих.