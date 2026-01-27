Lebanon 24: израильский дрон уничтожил члена "Хезболлах" на юге Ливана

Инцидент произошел к юго-востоку от города Тир

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Hassan Ammar, архив

БЕЙРУТ, 27 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля атаковал мотоцикл на юге Ливана, которым управлял один из членов вооруженного крыла шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

По его информации, шиитский боец погиб на месте от полученных ранений. Инцидент произошел к юго-востоку от города Тир (90 км от Бейрута) на отрезке шоссе между населенными пунктами Дейр-Канун и Батулия.

26 января израильские беспилотники выследили и уничтожили две машины, принадлежавшие "Хезболлах", в них погибли трое, в том числе один из полевых командиров.