США после ухода из Нигера не планируют размещать базы в Западной Африке

Замкомандующего Африканским командованием ВС США Джон У. Бреннан - младший при этом отметил, что Пентагон по-прежнему сотрудничает с Буркина-Фасо, Мали и Нигером, где к власти пришли военные

© Staff Sgt. Dalton Willians/ U.S. Air Force, via AP

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. США не планируют размещать свои базы в Западной Африке после вывода войск с военного объекта в Нигере в 2024 году. Об этом сообщил заместитель командующего Африканским командованием ВС США (АФРИКОМ), генерал Джон У. Бреннан - младший.

"Мы не намерены где-либо создавать базы для беспилотников. Мы гораздо больше сосредоточены на том, чтобы доставить необходимые силы и средства в нужное время и в нужное место, а затем покинуть его. Мы не стремимся к долгосрочному базированию в странах Западной Африки", - сказал он в интервью Agence France-Presse.

Затрагивая ситуацию в регионе Сахель, военачальник отметил, что США по-прежнему сотрудничают с Буркина-Фасо, Мали и Нигером, в которых к власти пришли военные. При этом в 2020-2023 годах США официально прекратили сотрудничество в сфере безопасности с этими странами, когда в них произошли военные перевороты. "Мы действительно делились информацией с некоторыми из них, чтобы они могли нанести удары по ключевым террористическим целям. Мы по-прежнему поддерживаем контакты с нашими военными партнерами в странах Сахеля, хотя это и неофициально", - добавил Бреннан - младший.

В августе 2024 года газета The New York Times сообщила, что американские военные передали контроль над своей последней базой в городе Агадес на севере Нигера местным вооруженным силам, фактически завершив вывод войск из этой африканской страны. Они также вывезли оружие и "чувствительные технологии". Перед этим в июле они покинули авиабазу в столице страны Ниамее.

В марте того же года Нигер разорвал военное соглашение с США, по которому в стране была создана американская база беспилотников. Власти африканской республики указали, что соглашение было навязано и не отвечало интересам народа. На конец 2023 года в государстве находилось около 1,1 тыс. военных из США.