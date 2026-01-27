Адвокат главы Гагаузии не верит в справедливое решение молдавского суда

Наталья Байрам отметила, что "исходя из буквы закона, приговор должен быть аннулирован"

Редакция сайта ТАСС

Глава Гагаузии Евгения Гуцул © Вадим Денисов/ ТАСС

КИШИНЕВ, 27 января. /ТАСС/. Защита главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул не верит в справедливое решение молдавского суда по ее делу, а также в отношении ее бывшей коллеги Светланы Попан.

"Исходя из буквы закона, приговор должен быть аннулирован, Гуцул и Попан должны быть оправданы. А исходя из реалий наших судов, мы ожидаем, что, к сожалению, приговор останется в силе", - сказала журналистам адвокат Наталья Байрам.

Заседание в Апелляционной палате по этому делу продлилось не более получаса. Как сказала Байрам, это дело рассматривается с пристрастием, так как доводам стороны обвинения уделяется гораздо больше времени и внимания, чем доказательствам со стороны защиты. Ранее адвокаты требовали сменить судейскую коллегию, которую не раз обвиняли в предвзятости. Однако в этом им отказали.

5 августа 2025 года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Ее отношения с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.