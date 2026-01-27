WSJ: США могут столкнуться с частичным шатдауном уже в конце недели

В первую очередь вероятная приостановка финансирования затронет Пентагон и МВБ, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Частичная приостановка финансирования правительства Соединенных Штатов может произойти уже на выходных. Такие оценки приводит газета The Wall Street Journal (WSJ).

Демократы в Сенате Конгресса требуют внести в проект бюджета на нынешний финансовый год (начался 1 октября 2025 года) изменения, касающиеся Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, которые вряд ли одобрят республиканцы. Финансирование правительства должно быть утверждено до 12:01 (08:01 мск) субботы.

Верхняя палата законодательного органа должна принять оставшиеся 6 из 12 частей пакета с ассигнованиями, которые позволят правительству продолжить работу до сентября. Остальные шесть уже приняты Конгрессом и утверждены президентом США Дональдом Трампом. Таким образом, ассигнования для Пентагона, министерств здравоохранения и социальных служб, труда, МВБ все еще рассматриваются законодателями.

Контролируемая республиканцами Палата представителей Конгресса приняла шесть частей пакета на прошлой неделе и объединила их в одну инициативу для утверждения Сенатом. Республиканцы имеют большинство в Сенате (53 против 47), но, согласно регламенту верхней палаты, для последующего продвижения законопроекта им необходимо 60 голосов. Как ожидалось, демократы должны были обеспечить необходимые голоса для продвижения пакета с ассигнованиями и отправки его на подпись Трампу.

Отказ демократов

Однако их мнение изменилось после того, как 24 января сотрудник пограничной службы застрелил в Миннеаполисе (штат Миннесота) мужчину. Убийство вызвало очередную волну протестов в штате и самом городе, демонстранты недовольны миграционной политикой вашингтонской администрации. После этого сенаторы-демократы заявили, что не намерены поддерживать положения о финансировании МВБ без значительных новых ограничений и надзора на законодательном уровне. Они хотят, чтобы законопроект об ассигнованиях для МВБ был исключен из пакета, чтобы Конгресс мог принять пять других частей. Демократы хотят переписать положения об МВБ, ограничив иммиграционный контроль, усилив надзор за операциями министерства.

Сенаторы-республиканцы заявили, что планируют придерживаться первоначального плана по продвижению полного пакета из шести частей, а также дали понять, что готовы к консультациям по разрешению тупиковой ситуации. Даже если республиканцы в Сенате пойдут на компромисс в ближайшие дни, Палата представителей, которая в настоящее время ушла на каникулы, должна будет вернуться в Вашингтон, чтобы одобрить измененный пакет.

Поскольку Конгресс уже утвердил 6 из 12 частей, возможный шатдаун будет частичным и не коснется министерств юстиции, торговли, сельского хозяйства, внутренних дел и по делам ветеранов. В первую очередь вероятная приостановка финансирования затронет Пентагон и МВБ, сотни тысяч госслужащих могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск, в то время как остальные выйдут на работу, но до возобновления финансирования правительства не получат зарплату.

Трамп вечером 12 ноября 2025 года подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства по 30 января. Таким образом, на 43-й день был преодолен рекордный в истории США шатдаун.

Частичная приостановка работы правительства началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.