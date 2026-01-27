В Киеве чиновники продавали "опекунство" для отсрочки от мобилизации

За свои услуги они брали с одного призывника по $10 тыс., сообщило Государственное бюро расследований Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Чиновники одной из районных государственных администраций в Киеве за деньги оформляли военнообязанным для отсрочки от мобилизации фиктивное опекунство над недееспособными людьми. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

По версии следствия, сотрудники администрации работали с людьми с инвалидностью и психическими расстройствами, которые не имели близких родственников, но проживали в собственном жилье. Без их ведома чиновники оформляли над ними опекунство, а "опекунами" на бумагах становились украинцы, которые хотели избежать отправки на фронт.

За свои услуги киевские чиновники брали с одного призывника по $10 тыс. Кроме того, они обещали своим клиентам помочь с пожизненным устройством недееспособного человека в лечебное учреждение, а его имущество и квартиру оформить на "опекуна". Трем сотрудникам районной госадминистрации Киева уже предъявили обвинение, им грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие устанавливает других участников мошеннической схемы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, в соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов буквально выхватывают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.