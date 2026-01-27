Al Jazeera: в Газе при израильских обстрелах погибли четыре палестинца

Точное число пострадавших не указывается

КАИР, 27 января. /ТАСС/. ВС Израиля обстреляли квартал Эт-Туффах города Газа в одноименном палестинском анклаве, несмотря на режим прекращения огня в секторе. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, в результате четверо палестинцев погибли, еще несколько получили ранения. Точное число пострадавших не указывается.

В палестинском движении ХАМАС осудили произошедшее. Так, представитель радикалов Хазем Касем, слова которого приводятся в Telegram-канале движения, обвинил израильскую сторону в "грубом нарушении" достигнутых договоренностей и стремлении сорвать попытки добиться окончательного прекращения огня в Газе.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана американского президента Дональда Трампа, на следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки по Газе предполагает разоружение палестинских радикалов, вывод израильских войск из сектора, размещение там международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению анклавом, включая учрежденный Трампом Совет мира.

Палестинская сторона неоднократно обвиняла Израиль в нарушении договоренностей и нанесении ударов по различным районам Газы. По утверждениям Минздрава сектора, с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе 488 палестинцев погибли, более 1 300 получили ранения.