МИД Индии: соглашение с ЕС в сфере обороны не влияет на связи Дели с Москвой

В российско-индийских отношениях в сфере безопасности присутствует "исторический контекст", отметил заместитель министра иностранных дел республики Викрам Мисри

Редакция сайта ТАСС

Штаб-квартира Министерства иностранных дел Индии © AlexAnton/ Shutterstock/ FOTODOM

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 января. /ТАСС/. Достигнутое между Индией и Европейским союзом соглашение о развитии связей в сфере обороны и безопасности не влияет на российско-индийские отношения в этой области. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри на брифинге, посвященном итогам визита в республику глав Евросовета и Европарламента.

Отвечая на вопрос о том, не означает ли подписание соглашения с ЕС намерения Индии сократить объемы сотрудничества с Россией в сфере обороны, Мисри сказал, что "это две вещи, которые существуют сами по себе и развиваются независимо друг от друга", а также напомнил, что в российско-индийских отношениях в сфере безопасности присутствует "исторический контекст".

Касаясь договоренностей с ЕС, Мисри сказал, что "в этом соглашении есть взаимная выгода, есть взаимный интерес". "Обе стороны видят преимущества от заключения этого соглашения, и именно поэтому оно было заключено сегодня", - указал он.

Соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны между Индией и ЕС было подписано по случаю состоявшегося в Нью-Дели индийско-европейского саммита. Как сказано в итоговом заявлении, реализация соглашения поможет углубить "связи в таких областях, как морская безопасность, оборонная промышленность и технологии, киберугрозы и гибридные угрозы, космос, борьба с терроризмом и других". Также стороны на саммите "приветствовали начало переговоров по Соглашению о безопасности информации, которое облегчит обмен секретной информацией и проложит путь к более тесному сотрудничеству в областях, связанных с безопасностью и обороной", сказано в заявлении.