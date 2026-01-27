АдГ при приходе к власти намерена потребовать от Киева компенсацию за помощь ВСУ

Сопредседатель партии Алис Вайдель заявила, что Германия вложила больше €70 млрд в Украину

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель © Maja Hitij/ Getty Images

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что в случае прихода к власти АдГ будет требовать от Украины возврата выделенных на ВСУ средств и компенсацию ущерба от подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"Мы вложили больше €70 млрд в эту страну. Мы поставляли ей оружие, [Канцлер ФРГ Фридрих] Мерц обещал немецких солдат. <...> Мы потребуем эти миллиарды обратно, плюс ремонт Северных потоков", - заявила лидер АдГ, выступая на предвыборном мероприятии партии в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Вайдель утверждала, что "отсутствие дешевого природного газа наносит вред не только Германии, но и всей Европе, но Германии это вредит больше всего". "И как может правительство ФРГ обладать таким низким самоуважением, что оно даже не добивается расследования? Я могу сказать, что мы будем делать, когда окажемся у власти. Мы потребуем компенсации. Пусть украинцы, [Владимир] Зеленский, просто заплатят за то, что взорвали наш трубопровод".

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что Федеральный верховный суд ФРГ полагает, что взрывы на "Северных потоках" "с высокой долей вероятности" были совершены "по заказу иностранного государства". Подобные выводы, как отмечало издание, содержатся в постановлении Федерального верховного суда Германии от 10 декабря. Из документа становится ясно, что суд имеет в виду Украину, указывал журнал. Постановление вынесено в ответ на апелляцию, поданную защитой подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков" гражданина Украины Сергея К., который находится под стражей в Германии после задержания в Италии в 2025 году.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.