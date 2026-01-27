Фон дер Ляйен: Европа и Индия заключили "мать всех сделок"

Глава Еврокомиссии заявила, что стороны будут развивать стратегические взаимоотношения

Председатель ЕС Антонио Коста, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Manish Swarup

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Европейский союз и Индия договорились о крупнейшем в своей истории торговом соглашении, которое председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в X охарактеризовала как "мать всех сделок".

"Европа и Индия сегодня творят историю. Мы заключили мать всех сделок, - сообщила глава ЕК. - Мы создали зону свободной торговли на 2 млрд человек, выгоду получат обе стороны. И это только начало. Мы будем развивать наши стратегические взаимоотношения таким образом, чтобы они стали еще крепче".

Брюссель и Нью-Дели 27 января официально объявили об окончании переговоров о торговом соглашении, которые с перерывами велись почти 20 лет. Проекту соглашения предстоит пройти юридическую проверку, далее он должен быть одобрен Советом ЕС. После этого представители ЕК и Индии смогут официально подписать договор, позже это решение должны будут одобрить Европарламент и индийский законодательный орган.