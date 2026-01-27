Посол РФ в Сеуле выразил соболезнования из-за смерти экс-главы МИД Южной Кореи

Он возглавлял дипломатическую миссию в Москве с 1990 по 1992 год

СЕУЛ, 27 января. /ТАСС/. Глава российской дипломатической миссии в Сеуле Георгий Зиновьев выразил соболезнования в связи со смертью первого посла Республики Корея в Москве Кон Ро Мёна.

"Посол России в Республике Корея Г. В. Зиновьев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего Министра иностранных дел РК Кон Ро Мёна", - говорится в публикации в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве напомнили, что южнокорейский дипломат сыграл важную роль в переговорах по установлению дипломатических отношений между СССР и Республикой Корея. Он возглавлял дипломатическую миссию в Москве с 1990 по 1992 год.

В 1994 году его назначили министром иностранных дел Республики Корея, на этой должности он проработал два года. После ухода с государственной службы Кон Ро Мён выступал в качестве эксперта, занимал посты в исследовательских институтах.

Кон Ро Мён родился на территории современной КНДР, получил образование в Сеульском национальном университете и поступил в МИД Республики Корея в 1958 году. Южнокорейский дипломат умер 25 января на 94-м году жизни.