В Белоруссии назвали санкции оружием массового поражения против целых народов

Временный поверенный в делах республики в Бельгии Константин Панасюк отметил, что те, кто применяет эти рестрикции, разрушают жизни людей под благовидным предлогом

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Санкции Запада стали "оружием массового экономического поражения" против целых народов, заявил временный поверенный в делах Белоруссии в Бельгии Константин Панасюк, выступая на международной конференции в Брюсселе "Односторонние принудительные меры: современные угрозы и вызовы". Речь там шла о катастрофических гуманитарных последствиях односторонних рестриктивных мер в отношении наиболее уязвимых групп населения.

"Я лишь незначительно преувеличу, если сравню применение односторонних рестрикций с оружием массового поражения против целых народов. Фактически те, кто применяет эти меры, разрушают жизни людей под предлогом того, чтобы якобы сделать их счастливыми", - подчеркнул он.

Глава миссии Белоруссии подчеркнул, что международное сообщество "пропустило момент, когда законные санкции Совета безопасности ООН начали замещаться нелегальными односторонними запретительными мерами". "Без должного внимания к этой проблеме ряд стран превратил этот изначально незаконный инструмент в новую норму", - заявил он.

Правовая оценка

На конференции выступила специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека профессор Елена Довгань.

"Санкции убивают, причем они убивают не военных или сотрудников силовых структур, а представителей наиболее уязвимых групп населения", - заявила она.

"Ссылки на "высокие ценности", "борьбу за демократию" и другие "благие намерения" не придают рестрикциям ни правомерности, ни легитимности, ни оправдания. Фактически речь идет о вмешательстве одной группы государств во внутренние дела иных суверенных стран под благовидными предлогами "экспорта демократии и прав человека", которые они же и грубо нарушают такими действиями", - заявила спецдокладчик ООН.

Елена Довгань привела конкретные примеры из опыта Ирана, Венесуэлы, Кубы и других стран находящихся под западными санкциями, в которых люди умирают из-за отсутствия доступа к медикаментам, медицинскому оборудованию или в результате деградации государственной экономической инфраструктуры в результате западных санкций.

По ее словам, так называемые гуманитарные изъятия, которые якобы обеспечивают поставку продовольствия и медикаментов в санкционные страны, просто не работают из-за "перевыполнения санкций" западными банками, государственными и коммерческими компаниями, боящимися контактов с подсанкцинными странами.

В конференции приняли участие более 100 представителей более чем 25 стран мира, включая руководителей дипломатических миссий, депутатов Европарламента, экспертов, юристов, бизнесменов, представители институтов ЕС и журналистов.