Трамп заявил, что ожидает скорого урегулирования Вашингтоном девятого конфликта

Президент США не пояснил, о каком именно конфликте идет речь

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп в интервью радиостанции WABC заявил, что ожидает в обозримом будущем урегулирования девятого конфликта с начала своего второго срока на посту президента США.

"Когда я баллотировался (на второй срок - прим. ТАСС) то не знал, что есть восемь войн, даже не думал об этом, в итоге это вылилось в урегулирование восьми войн и девятое уже на подходе", - сказал он, не дав точного указания, о каком именно конфликте идет речь.

Американский лидер заявил, что мирное разрешение конфликтов стало его "второй натурой". Он также упомянул один из своих разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого попросил российского лидера позволить ему разрешить украинский кризис. "Я сейчас в этом заинтересован, предпринимается попытка это осуществить", - добавил он.