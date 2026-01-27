Насри Асфура вступил в должность президента Гондураса

Глава Национального конгресса Томас Самбрано вручил новому главе государства президентскую ленту - символ исполнительной власти

МЕХИКО, 27 января. /ТАСС/. Насри Асфура официально вступил в должность президента Гондураса на период 2026-2030 годов. Торжественная церемония инаугурации прошла в здании Национального конгресса (однопалатного парламента) республики в Тегусигальпе.

"Я даю торжественное обещание соблюдать Конституцию и законы, как гласят священные заповеди. Гондурас, я здесь, чтобы служить тебе", - произнес Асфура слова присяги на верность конституции страны. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал TVC.

Глава Национального конгресса Томас Самбрано вручил новому главе государства президентскую ленту - символ исполнительной власти. Церемония вступления в должность прошла в присутствии депутатов, представителей судебной власти и иностранных делегаций. Она была организована как подчеркнуто скромное и символическое мероприятие в соответствии с пожеланиями нового лидера.

Президентские выборы

Победа Насри Асфуры стала итогом всеобщих выборов, состоявшихся 30 ноября 2025 года. По данным Национального избирательного совета, он набрал 40,27% голосов, опередив своего ближайшего соперника от Либеральной партии Сальвадора Насраллу менее чем на 1%. Кандидат от правящей партии "Свобода и перестройка" Рикси Монкада заняла третье место.

Официальные результаты были утверждены только 24 декабря - спустя более чем три недели после голосования. Процесс сопровождался серьезным политическим кризисом: в ночь выборов произошел сбой системы предварительной передачи данных, что спровоцировало обвинения в фальсификациях и требования оппозиции о полном пересчете голосов.

Важную роль в победе Асфуры сыграл американский лидер Дональд Трамп. Накануне выборов он призывал жителей Гондураса отдать свой голос за кандидата от Национальной партии. Монкаду он назвал "коммунисткой", а Насраллу - "почти коммунистом". Асфура, по мнению президента США, является "другом свободы". Трамп пообещал всестороннюю поддержку Гондурасу со стороны Вашингтона и заявил о помиловании бывшего президента республики Хуана Орландо Эрнандеса, отбывавшего 45-летний срок в США по обвинению в наркотрафике.