ООН: ЕС ввел санкции против более 30 стран с населением свыше 2,2 млрд

Незаконные односторонние принудительные меры затрагивают Россию, Белоруссию, Иран, Китай, КНДР, Мьянму, Ливию, Судан, Сомали, Йемен, Бурунди, ЦАР, Республику Конго, Гвинею и другие страны

Редакция сайта ТАСС

© HJBC/ Shutterstock/ FOTODOM

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Незаконные односторонние рестрикции ЕС введены сегодня против более 30 стран мира с населением свыше 2,2 млрд человек. Такие данные содержатся в материалах международной конференции "Односторонние принудительные меры: современные угрозы и вызовы", организованной миссией Белоруссии в Брюсселе.

В конференции приняли участие депутаты Европарламента, а также и спецдокладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человек профессор Елена Довгань.

"Незаконные односторонние принудительные меры сегодня затрагивают Россию, Беларусь, Иран, Китай, КНДР, Мьянму, Ливию, Судан, Сомали, Йемен, Бурунди, ЦАР, Республику Конго, Гвинею и другие страны. Европейский Союз использует аналогичные меры в отношении более чем 30 стран мира. Суммарное количество населения в указанных странах превышает 2,2 млрд. человек", - говорится в материалах конференции.

Елена Довгань разъяснила, что любые санкции могут применяться только по решению Совета Безопасности ООН. "Все остальные рестрикции - это односторонние принудительные меры, которые неправомерны с точки зрения международного права", - отметила она.

Она на конкретных примерах продемонстрировала, что односторонние санкции не просто является инструментом вмешательства во внутренние дела государств мира, но прямо убивают представителей наиболее уязвимых групп населения.