Эксперт Вулфстал: Трампу следовало согласиться с предложением Путина по ДСНВ

В правительстве США не было поручено вести с россиянами переговоры на этот счет, отметил бывший старший директор Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу следовало еще несколько месяцев тому назад дать согласие на предложение российского лидера Владимира Путина по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое мнение высказал бывший старший директор Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал.

"Не хочу делать вид, будто это простая задача. Однако администрации Трампа следовало сорвать этот низко висящий фрукт месяцы тому назад", - сказал он, комментируя ситуацию вокруг ДСНВ и предложения Москвы на этот счет. "Российский президент Владимир Путин заявил, что было бы хорошей идеей для США и России продлить ограничения в рамках нового ДСНВ. <...> Трамп тогда заявил, что это звучит, как хорошая идея. А затем никакой работы на уровне специалистов не последовало. Никому [в правительстве США] не было поручено в действительности вести с россиянами переговоры на этот счет", - подчеркнул Вулфстал, выступая на видеоконференции американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists).

ДСНВ был подписан в 2010 году. Путин объявил в феврале 2023 года, что Москва приостанавливает участие в соглашении, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.

Согласно условиям соглашения, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Действие договора истекает 5 февраля 2026 года. Путин сообщил в минувшем сентябре на совещании с Советом безопасности России, что Москва по истечении срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом. Отвечая 5 октября 2025 года на вопрос ТАСС, президент США Дональд Трамп назвал хорошей идеей это предложение Путина.