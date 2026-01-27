ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Евродепутат Картайзер назвал санкции свидетельством слабости ЕС

Это просто средства, чтобы попытаться спровоцировать смену режима, также подчеркнул евродепутат от Люксембурга
15:55

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Санкции ЕС - это инструмент для смены режимов, который в реальности демонстрирует слабость Европы. Об этом заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, выступая на международной конференции в Брюсселе "Односторонние принудительные меры: современные угрозы и вызовы". Она организована миссией Белоруссии в Бельгии с участием ряда депутатов Европарламента и спецдокладчика ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елены Довгань.

"Что такое санкции? Это просто средства, чтобы попытаться спровоцировать смену режима. Мы это наблюдали с Россией в 2022 году, когда была очень популярна фраза, что якобы Россия - это бензоколонка, маскирующаяся под государство. Сегодня это же происходит в отношении Ирана. Санкции [по мнению Брюсселя] должны спровоцировать экономические сложности, которые привели бы к смене режима", - указал он.

"Почему мы это делаем? Из-за своей слабости. Европа более не знает, что она такое, наш нарратив слаб, в него никто не верит. Поэтому Брюсселю приходится прибегать к репрессиям и санкциям", - сказал он. 

Бельгия