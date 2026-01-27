ООН разработала план гуманитарной помощи Сомали на $852 млн

Предполагается, что поддержка будет оказана 2,4 млн человек

НАЙРОБИ, 27 января. /ТАСС/. ООН разработала План реагирования и оказания гуманитарной помощи для Сомали на $852 млн. Об этом сообщил информационный портал Africanews со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По его словам, объем запрошенной помощи на 40% меньше, чем в 2025 году. В общей сложности предполагается, что поддержка будет оказана 2,4 млн человек. При этом Дюжаррик подчеркнул, что сокращение финансирования "обусловлено ограниченными ресурсами, а не уменьшением гуманитарных потребностей". "Менее половины нуждающихся в гуманитарной помощи смогут получить ее в рамках плана на 2026 год", - заметил представитель ООН.

В прошлом году план был профинансирован лишь на 27%: на оказание гуманитарной помощи Сомали было выделено $397 млн из запрошенных $1,4 млрд. "Это вынудило гуманитарные организации резко сократить, а в некоторых случаях и приостановить оказание жизненно важной помощи людям", - обратил внимание Дюжаррик.

По данным местных властей, в общей сложности от засухи в Сомали к настоящему времени пострадали более 4,6 млн человек, что составляет примерно четверть населения, а засушливый сезон, продолжающийся с января по март, как ожидается, усугубит ситуацию.