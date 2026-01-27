Новый президент Гондураса объявил о курсе на сокращение госаппарата

Насри Асфура в своей инаугурационной речи также говорил о децентрализации управления и повышении эффективности расходования бюджетных средств

МЕХИКО, 27 января. /ТАСС/. Президент Гондураса Насри Асфура в своей инаугурационной речи назвал сокращение государственного аппарата, децентрализацию управления и повышение эффективности расходования бюджетных средств ключевыми приоритетами своего правительства. Трансляция обращения нового главы государства велась телеканалом TVC.

"Нам необходимо сокращение штата [государственных структур] для повышения эффективности, чтобы иметь возможность реально направлять наши ресурсы на решение проблем и помощь людям", - заявил глава государства. Он также отметил важность децентрализации власти, пообещав работать со всеми 298 мэрами страны "без каких-либо различий по политическим цветам".

Среди других приоритетных направлений Асфура назвал борьбу с преступностью, развитие инфраструктуры и возвращение поддержки аграрному сектору. Отдельно президент остановился на теме образования, сообщив, что власти уже отправили в печать 10 млн учебников для школьников.

Новый лидер призвал политические силы страны к примирению, заявив, что "с оскорблениями, местью и ненавистью" республика не сможет двигаться вперед. "Разделенная семья не прогрессирует, а Гондурас - это большая семья. <…> Не существует идеологий, которые должны нас разделять", - подчеркнул Асфура.

В завершение речи президент обратился к законодателям с призывом обеспечить юридическую базу для реформ. "Я не прошу, я умоляю вас поддержать законы, которые нам нужны для осуществления этих перемен", - сказал он, обращаясь к депутатам парламента.

Торжественная церемония вступления представителя консервативной Национальной партии Насри Асфуры в должность президента Гондураса на 2026-2030 годы состоялась во вторник в Тегусигальпе.