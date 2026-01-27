Великобритания разрабатывает военные меры для борьбы с "теневым флотом" РФ

Британия разрабатывает это совместно со странами Северной Европы, которые входят в Объединенный экспедиционный корпус

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Великобритания рассматривает возможность использования военных методов для борьбы с так называемым теневым флотом РФ и разрабатывает совместно со странами Северной Европы, которые входят в Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force, JEF), юридические обоснования своих действий. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая в комитете по обороне Палаты общин (нижней палаты) британского парламента.

"Должны ли мы делать больше в контексте теневого флота? Да, должны", - сказал глава оборонного ведомства.