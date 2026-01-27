В Раде предложили ввести санкции против мультфильма "Маша и Медведь"

Также необходимо установить возрастные ограничения на пользование социальными сетями, считает глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин предложил ввести санкции против российских мультфильмов, в частности "Маши и медведя".

"Какие шаги нужно сделать властям? Первое - наложить санкции на "Машу и Медведя" и другие российские продукты", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, на Украине также необходимо установить возрастные ограничения на пользование социальными сетями. В этой связи он привел в пример Францию, где Нацсобрание приняло законопроект о запрете соцсетей для детей до 15 лет.

В сентябре 2025 года Юрчишин увидел в мультфильме "Маша и Медведь", набирающем миллионы просмотров на Украине, российскую пропаганду и предложил его запретить. Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская назвала "Машу и Медведя" созданным в КГБ "инструментом влияния". Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев прислушаться к мнению народа, который любит "Машу и Медведя", а не запрещать российский контент.