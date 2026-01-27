ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Британия увеличила число своих военнослужащих на Украине

Лондон продолжает наращивать поддержку Киева по его просьбе, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили
16:44

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Число британских военнослужащих на Украине, которые обеспечивают безопасность посольства в Киеве и задействованы в военных операциях, увеличилось с момента прихода к власти Лейбористской партии в июле 2024 года. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили.

"У нас есть несколько британских военнослужащих на Украине, которые оказывают помощь посольству и Украине в ее обороне, - сказал он, выступая в комитете по обороне Палаты общин (нижней палаты) британского парламента. - Такая ситуация сохраняется с возобновления работы оборонной секции посольства в апреле 2022 года. С момента выборов [в июле 2024 года] это число выросло. Мы продолжаем наращивать поддержку Украины по ее просьбе".

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в разговоре с корреспондентом ТАСС ранее заявил, что Великобритания втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем любая другая страна - член НАТО. Он указал на то, что официально было подтверждено присутствие на Украине спецназа, инструкторов, а также военных специалистов, участвующих в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow. 

